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Вокзал на троих
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Спектакль Вокзал на троих

Комедия характеров с яркими актерскими работами 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательная комедия положений

«Вокзал на троих» — это история о трех совершенно разных людях, случайно оказавшихся вместе в привокзальном кафе. В течение одного вечера популярный телеведущий, женщина, только что вышедшая из мест не столь отдаленных, и бармен становятся соседями по столу. Эта необычная компания превращает привокзальное кафе «Тупик» в уникальную площадку, где сталкиваются мир гламура и глянца с суровой реальностью российской действительности.

Режиссер и постановка

Спектакль поставил Роман Самгин, известный своей работой в театре и удостоенный премий за лучшую режиссуру на «Московском дебюте» и за лучший спектакль на театральном фестивале в Брно. Как и в других его постановках, в «Вокзале на троих» через смех и слезы раскрываются человеческие судьбы и характеры, что делает спектакль одновременно трогательным и забавным.

Постановка Романа Самгина обещает зрителям незабываемый вечер, наполненный глубокими эмоциями и яркими персонажами.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Сергей Серов
Сергей Серов
Илья Бледный
Илья Бледный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Вокзал на троих Вокзал на троих Вокзал на троих Вокзал на троих Вокзал на троих Вокзал на троих Вокзал на троих

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