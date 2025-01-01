Спектакль Вокзал на троих

Трогательная комедия положений

«Вокзал на троих» — это история о трех совершенно разных людях, случайно оказавшихся вместе в привокзальном кафе. В течение одного вечера популярный телеведущий, женщина, только что вышедшая из мест не столь отдаленных, и бармен становятся соседями по столу. Эта необычная компания превращает привокзальное кафе «Тупик» в уникальную площадку, где сталкиваются мир гламура и глянца с суровой реальностью российской действительности.

Режиссер и постановка

Спектакль поставил Роман Самгин, известный своей работой в театре и удостоенный премий за лучшую режиссуру на «Московском дебюте» и за лучший спектакль на театральном фестивале в Брно. Как и в других его постановках, в «Вокзале на троих» через смех и слезы раскрываются человеческие судьбы и характеры, что делает спектакль одновременно трогательным и забавным.

Постановка Романа Самгина обещает зрителям незабываемый вечер, наполненный глубокими эмоциями и яркими персонажами.