Спектакль Маугли

Маугли
Постановка
Театр иллюзии 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Новый взгляд на классическую историю в мюзикле «Маугли»

Эта история совсем не похожа на традиционный «Маугли», знакомый нам с детства. В авторской версии театра джунгли становятся прообразом человеческого общества. Здесь великий змей Каа воплощает истинную мудрость и справедливость, волчица-мать Ракша является хранительницей семейного очага и традиционных ценностей.

Тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, а забавные бандерлоги предстают в образе реперов, пренебрегающих общепринятыми нормами и правилами. Однако в центре истории по-прежнему остается человеческий детеныш Маугли. Воспитанный волчьей стаей, он бросает вызов жестокому Шер-Хану, негласному правителю джунглей.

Философия мюзикла

Мюзикл-иллюзия «Маугли» – это размышление о том, как должен быть устроен мир и стоит ли его менять. Он побуждает зрителей задуматься над вызовами, которые ставит перед ними современность.

Визуальные и музыкальные впечатления

Зрителей ждут масштабные декорации, красочные костюмы, яркие спецэффекты и оригинальная музыка. Не обойдется и без захватывающих танцев и уникальных иллюзионных и цирковых номеров, которые сделают этот спектакль незабываемым.

Январь
8 января четверг
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
