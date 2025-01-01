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Правда или действие
Билеты от 1500₽
Киноафиша Правда или действие

Спектакль Правда или действие

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Режиссер Дарья Мазур
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Игра на грани откровений: о честности и поисках любви

«Правда или действие» — это спектакль, который погружает зрителей в мир личных откровений, исследуя, как мы открываемся друг перед другом, когда дело касается человеческих взаимоотношений. Созданный на основе интервью, личных дневников и записей с дэйтинговых сайтов, спектакль исследует, насколько честными мы можем быть на этапе начала отношений.

Спиддейтинг как эксперимент: участие зрителей в поиске правды

Действие начинается в формате спиддэйтинга, где зрители могут стать непосредственными участниками спектакля, взаимодействуя с актерами и исследуя тему откровенности и саморазоблачения. Это не просто театральное действие, а своего рода социальный эксперимент, который ставит вопросы: можно ли быть настоящим и не быть отвергнутым? И как честность влияет на отношения?

Необычные актеры и философия откровений

Режиссёр Дарья Мазур, выпускница Юрия Муравицкого и актриса Театра.doc, продолжает исследовать обманчиво простые темы человеческих взаимоотношений. В этом проекте участвуют люди, не имеющие профессионального актерского образования, что придает постановке особую атмосферу искренности и непосредственности. Как и в предыдущем спектакле о изменах «Читтерс», участники не просто играют роли, а проживают реальные эмоции и переживания.

Понимание себя и партнера: размышления о любви и её поисках

Спектакль не дает универсальных ответов на вопрос, как найти любовь, но помогает зрителю задуматься о том, чего он сам хочет от партнера и от себя. Это исследование человеческой уязвимости, на стыке игры и откровений, где каждый зритель может найти для себя ответы на важные вопросы о честности, близости и отношениях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 1500 ₽

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