Спектакль Мой папа — Питер Пэн

Возвращение к детству: «Питер Пэн» в новом свете

«История отца и сына, который вырос и путешествует в чертоги своего детства, чтобы понять, кем же на самом деле был его отец. Однажды давно отец признался сыну, что он и есть Питер Пэн, тот самый вечный мальчишка из сказки, умеющий летать. Именно поэтому он часто опаздывает, забывает про дни рождения, а иногда попросту исчезает.»

Яркое визуальное оформление

Художник спектакля создал уникальное пространство, наполненное ярко-желтыми предметами и героями в соответствующих костюмах. Это визуальное решение окружено рамкой тонкого люминисцента, что добавляет атмосферы сказочности и загадки.

Портал в детство

В тайную комнату детства ведет всего один ярко-синий портал лифта. Этот элемент символизирует переход в мир воспоминаний и мечтаний, где реальность и фантазия переплетаются.

Капитан Крюк: воплощение страха

Капитан Крюк, как вечное альтер-эго героя, представлен в непобедимо-стильном благородно-красном костюме, цвета самого страшного детского страха. Его образ вызывает интерес и вопросы: что же это было: полет или падение? Падение или полет?

Интересные факты

Спектакль «Питер Пэн» не только переносит зрителей в мир детства, но и заставляет задуматься о важных вопросах семейных отношений и идентичности. Этот спектакль — отличный выбор для тех, кто хочет вновь пережить магию сказки, наполненной приключениями и эмоциями.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене! Билеты доступны в кассах театра и на официальном сайте.