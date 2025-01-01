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Мой папа — Питер Пэн
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мой папа — Питер Пэн

Спектакль Мой папа — Питер Пэн

Постановка
Высшая школа сценических искусств 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение к детству: «Питер Пэн» в новом свете

«История отца и сына, который вырос и путешествует в чертоги своего детства, чтобы понять, кем же на самом деле был его отец. Однажды давно отец признался сыну, что он и есть Питер Пэн, тот самый вечный мальчишка из сказки, умеющий летать. Именно поэтому он часто опаздывает, забывает про дни рождения, а иногда попросту исчезает.»

Яркое визуальное оформление

Художник спектакля создал уникальное пространство, наполненное ярко-желтыми предметами и героями в соответствующих костюмах. Это визуальное решение окружено рамкой тонкого люминисцента, что добавляет атмосферы сказочности и загадки.

Портал в детство

В тайную комнату детства ведет всего один ярко-синий портал лифта. Этот элемент символизирует переход в мир воспоминаний и мечтаний, где реальность и фантазия переплетаются.

Капитан Крюк: воплощение страха

Капитан Крюк, как вечное альтер-эго героя, представлен в непобедимо-стильном благородно-красном костюме, цвета самого страшного детского страха. Его образ вызывает интерес и вопросы: что же это было: полет или падение? Падение или полет?

Интересные факты

Спектакль «Питер Пэн» не только переносит зрителей в мир детства, но и заставляет задуматься о важных вопросах семейных отношений и идентичности. Этот спектакль — отличный выбор для тех, кто хочет вновь пережить магию сказки, наполненной приключениями и эмоциями.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене! Билеты доступны в кассах театра и на официальном сайте.

Режиссер
Надя Кубайлат
В ролях
Илья Рогов
Анастасия Самылова
Анастасия Самылова
Софья Щербакова
Константин Новичков
Алина Доценко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Высшая школа сценических искусств Москва, Шереметьевская, 6, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Высшая школа сценических искусств Москва, Шереметьевская, 6, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн Мой папа — Питер Пэн

В ближайшие дни

Свидание с собой
16+
Перформанс
Свидание с собой
22 августа в 18:00 Пространство Camera
от 9000 ₽
Космические почемучки
0+
Детский
Космические почемучки
4 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Девчата
12+
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