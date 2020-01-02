Классические водевили Чехова: «Медведь» и «Предложение»

Сказать, что это смешно, — не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова так, как его любят завзятые театралы — на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете спокойно вдохнуть только после выходов на поклон, под нескончаемые аплодисменты зала.

Герои с феноменальным разнообразием

В этом спектакле совпало всё: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, которые демонстрируют огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец.

Постановка Алексея Кирющенко

В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлекает динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств — от тяжеловесного хамства до проникновенной лирики.

«Медведь»

Помещица Попова — молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет — не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится Настоящий Рыцарь, Принц, романтический герой! Но явится… грубиян, женоненавистник, собиратель долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней!

«Предложение»

Трепетный любовник и лирик, помещик Ломов, спешит объясниться в любви своей соседке по поместью, Чубуковой. Отец невесты, Степан Степанович, рад, что наконец-то найден жених для его дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако жених робок, испытывает нервические припадки от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается мирно, но от объяснения до агрессивного крика и оскорблений — один шаг! Всё твое — в полуобморочном состоянии!