Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заходите-заходите
Киноафиша Заходите-заходите

Спектакль Заходите-заходите

Часть вопросов романа «Как несколько дней» в 4-х трапезах
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Заходите-заходите» в Мастерской Петра Фоменко

Спектакль по произведению Меира Шалева «Как несколько дней», который состоится в 4-х трапезах. Это постановка, насыщенная сложными жизненными ситуациями и внутренними переживаниями персонажей, в лучших традициях автора. Спектакль представлен на старой сцене театра, где сохраняется камерная атмосфера и близость к зрителю.

История, рассказывающая о глубоком проникновении в человеческие отношения и социальных темах, будет интересна всем, кто ищет смысл в простых вещах. Это спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — грустным и светлым одновременно.

Сюжет

В центре сюжета — история отца и сына, одиночества и вины. Смерть Якова вызывает у Зейде воспоминания о совместных трапезах, и десятилетия проходят перед глазами героев, словно несколько дней. Время сжимается в упругую пружину: нарезка овощей под звучание танго и рассказ о жизни на фоне кипящего бульона.

Трапезы

  • 1952 г. — Первая трапеза. Через полтора года после смерти Юдит.
  • 1962 г. — Вторая трапеза. Спустя 10 лет после возвращения Зейде из армии.
  • 1974 г. — Третья трапеза. Через 12 лет, два из которых Зейде провел в Иерусалимском Университете.
  • 1981 г. — Четвертая трапеза. Через две недели после смерти Якова.

Команда спектакля

Авторы спектакля выражают искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в его создании:

  • Автор: Меир Шалев
  • Идея: Владимир Топцов
  • Режиссер: Юрий Буторин
  • Художник: Владимир Максимов
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Видеопроекции: Юлия Михеева
  • Перевод: Рафаил Нудельман, Алла Фурман
  • «Орнитологическое танго»: Денис Забияка, Николай Орловский, Юрий Буторин
  • Помощник режиссера: Ольга Лопач
  • Инсценировка и музыкальное оформление: Владимир Топцов, Николай Орловский, Юрий Буторин, Мария Козяр
  • Редактор: Мария Козяр
Режиссер
Юрий Буторин
Юрий Буторин
В ролях
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Николай Орловский
Николай Орловский

Фотографии

Заходите-заходите Заходите-заходите Заходите-заходите Заходите-заходите
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше