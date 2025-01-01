Спектакль по произведению Меира Шалева «Как несколько дней», который состоится в 4-х трапезах. Это постановка, насыщенная сложными жизненными ситуациями и внутренними переживаниями персонажей, в лучших традициях автора. Спектакль представлен на старой сцене театра, где сохраняется камерная атмосфера и близость к зрителю.
История, рассказывающая о глубоком проникновении в человеческие отношения и социальных темах, будет интересна всем, кто ищет смысл в простых вещах. Это спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — грустным и светлым одновременно.
В центре сюжета — история отца и сына, одиночества и вины. Смерть Якова вызывает у Зейде воспоминания о совместных трапезах, и десятилетия проходят перед глазами героев, словно несколько дней. Время сжимается в упругую пружину: нарезка овощей под звучание танго и рассказ о жизни на фоне кипящего бульона.
Авторы спектакля выражают искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в его создании: