Спектакль «Заходите-заходите» в Мастерской Петра Фоменко

Спектакль по произведению Меира Шалева «Как несколько дней», который состоится в 4-х трапезах. Это постановка, насыщенная сложными жизненными ситуациями и внутренними переживаниями персонажей, в лучших традициях автора. Спектакль представлен на старой сцене театра, где сохраняется камерная атмосфера и близость к зрителю.

История, рассказывающая о глубоком проникновении в человеческие отношения и социальных темах, будет интересна всем, кто ищет смысл в простых вещах. Это спектакль, наполненный тончайшей лирикой и еврейским юмором — грустным и светлым одновременно.

Сюжет

В центре сюжета — история отца и сына, одиночества и вины. Смерть Якова вызывает у Зейде воспоминания о совместных трапезах, и десятилетия проходят перед глазами героев, словно несколько дней. Время сжимается в упругую пружину: нарезка овощей под звучание танго и рассказ о жизни на фоне кипящего бульона.

Трапезы

1952 г. — Первая трапеза. Через полтора года после смерти Юдит.

1962 г. — Вторая трапеза. Спустя 10 лет после возвращения Зейде из армии.

1974 г. — Третья трапеза. Через 12 лет, два из которых Зейде провел в Иерусалимском Университете.

1981 г. — Четвертая трапеза. Через две недели после смерти Якова.

Команда спектакля

