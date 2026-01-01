Спектакль Москвички

Премьера спектакля «Москвички»: Четыре поколения на одной кухне

Пьеса Марии Рождественской «Москвички» – победитель драматургического конкурса «Москва и москвичи». Что происходит, когда в одной квартире живут четыре женщины разных эпох? Герой Социалистического Труда, либерал 70-х, потерянное поколение 90-х и современный зуммер – каждая из них имеет свой характер, свои проблемы и взгляд на мир.

Это не просто ситуация, а взрывная смесь политических споров, обид и невысказанных правд. Хотя героини привыкли избегать острых тем, в день 20-летия правнучки чаша терпения переполняется. За праздничным ужином происходит откровенный разговор, в ходе которого москвички, выстоявшие во всех испытаниях судьбы, понимают, что они не противники, а семья. Им становится ясно, что разрушать легко, а строить трудно, и что любовь к человеку и к Родине важнее любых идеологических догм.

Почему стоит увидеть спектакль?

Спектакль – это отражение нашего времени. Многие зрители узнают в героинях себя, своих матерей или бабушек. Здесь есть место как слезам, так и радости, ощущается невероятная душевность. Даже когда конфликт накаляется до предела, возможно остановиться и спасти… раненую утку. Или друг друга.

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Андрей Бадулин, говорит: «Мы пытаемся осознать историю страны через историю одной семьи. Четыре поколения – четыре мировоззрения, четыре трагедии. Они живут в одной квартире, обходя острые темы, предпочитая плохой мир хорошей ссоре. Но наступает час Икс, и все наболевшее вскрывается. Героини находят взаимопонимание через честный разговор и общую боль. Наш спектакль – призыв искать центростремительные силы, а не поводы для вражды. Мы не даем ответов, мы ищем то, что объединяет».

Слово автору

Мария Рождественская, автор пьесы, отмечает: «Пьеса «Москвички» родилась как удар молнии – вдруг я увидела своих героинь в мельчайших деталях. Четыре царицы, четыре поколения интеллектуалок на одной кухне. Я писала о сильных москвичках, патриотках, которых мне рассказывали бабушка и мама. Моя пьеса о жизни и любви, о конфликте матерей и дочерей, которые не могут жить друг без друга – это душевная история про нас. В трудные времена нас спасает умение объединяться и забывать об обидах».