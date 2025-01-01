Спектакль Зойкина квартира

Постановка Олега Анищенко по пьесе Михаила Булгакова

«Зойкина квартира» — одна из самых фееричных и язвительных пьес Михаила Булгакова, где в кривом зеркале отражаются приметы и символы времени. В центре сюжета — ателье Зойки, которое превращается в дом свиданий, подобно тому как её московская квартира в мечтах становится богемным миром Парижа.

Бегство от реальности и её расплата

Зойка и её гости, поглощённые безудержным разгулом, не замечают, как их жизнь постепенно сгорает в беспощадном пламени, оставляя лишь пепел. Эта пьеса — метафора опасного самообмана и гибельных иллюзий, передающих дух времени.

Театральный карнавал и мастерство

Актеры в постановке живут в головокружительном ритме, с лёгкостью меняют роли и виртуозно владеют текстом, создавая образы 20-х годов прошлого века. Игра наполняется уникальной энергетикой, вызывая у зрителя ощущение беспокойства и наслаждения от яркого, но мимолётного карнавала жизни.