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Зойкина квартира
Билеты от 2000₽
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Постановка Олега Анищенко по пьесе Михаила Булгакова

«Зойкина квартира» — одна из самых фееричных и язвительных пьес Михаила Булгакова, где в кривом зеркале отражаются приметы и символы времени. В центре сюжета — ателье Зойки, которое превращается в дом свиданий, подобно тому как её московская квартира в мечтах становится богемным миром Парижа.

Бегство от реальности и её расплата

Зойка и её гости, поглощённые безудержным разгулом, не замечают, как их жизнь постепенно сгорает в беспощадном пламени, оставляя лишь пепел. Эта пьеса — метафора опасного самообмана и гибельных иллюзий, передающих дух времени.

Театральный карнавал и мастерство

Актеры в постановке живут в головокружительном ритме, с лёгкостью меняют роли и виртуозно владеют текстом, создавая образы 20-х годов прошлого века. Игра наполняется уникальной энергетикой, вызывая у зрителя ощущение беспокойства и наслаждения от яркого, но мимолётного карнавала жизни.

 

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Карина Дымонт
Любовь Ярлыкова
Андрей Кудзин
Антон Багиров
Антон Белов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽
13 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира

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