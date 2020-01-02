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Мизантроп и я
Билеты от 3800₽
Киноафиша Мизантроп и я

Спектакль Мизантроп и я

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

«Мизантроп» в современном свете: комедия Мольера на театральной сцене

Комедия Мольера «Мизантроп» погружает зрителей в мир неудобного человека, который рубит правду в лицо. Он критически относится ко всему, что его окружает, ненавидит лицемерие светского общества и, как назло, влюбляется в самую яркую светскую львицу. Режиссер Екатерина Половцева переносит действие в современное кино-закулисье, создавая уникальное смешение трех реальностей.

Театр внутри театра

Зрители становятся свидетелями удивительных совпадений: взаимоотношения артистов на съемочной площадке неожиданно перекликаются с сюжетом пьесы. Открывается «подноготная» актерской кухни, где обнажаются страхи и боли человека, находящегося в постоянной игре. Этот театр внутри театра создает атмосферу искренности среди фальшивого лоска.

Современные вызовы и мизантропия

Екатерина Половцева говорит: «Мольер сегодня невозможен в чистом виде. Пьеса XVII века требует смелого решения». Она стремится вскрыть содержание и юмор, чтобы они звучали так же остро, как когда-то. Интересно, что мизантропия, как явление, разрастается и становится силой разрушения.

Выбор между молчанием и борьбой

Сегодня у нас есть два пути: молчать и терпеть или же идти на баррикады, «глаголом жечь сердца людей». Оба пути ведут к разрушению — либо разрушению себя изнутри, либо разрушению комфортного мира снаружи. В этом контексте речь идет не столько о поиске счастья, сколько о том, как остаться живым в череде компромиссов.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической комедии на театральной сцене!

Режиссер
Екатерина Половцева
В ролях
Мария Рыщенкова
Максим Керин
Денис Баландин
Антонина Писарева
Анна Ковалева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3800 ₽

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