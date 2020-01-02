Спектакль Мизантроп и я

«Мизантроп» в современном свете: комедия Мольера на театральной сцене

Комедия Мольера «Мизантроп» погружает зрителей в мир неудобного человека, который рубит правду в лицо. Он критически относится ко всему, что его окружает, ненавидит лицемерие светского общества и, как назло, влюбляется в самую яркую светскую львицу. Режиссер Екатерина Половцева переносит действие в современное кино-закулисье, создавая уникальное смешение трех реальностей.

Театр внутри театра

Зрители становятся свидетелями удивительных совпадений: взаимоотношения артистов на съемочной площадке неожиданно перекликаются с сюжетом пьесы. Открывается «подноготная» актерской кухни, где обнажаются страхи и боли человека, находящегося в постоянной игре. Этот театр внутри театра создает атмосферу искренности среди фальшивого лоска.

Современные вызовы и мизантропия

Екатерина Половцева говорит: «Мольер сегодня невозможен в чистом виде. Пьеса XVII века требует смелого решения». Она стремится вскрыть содержание и юмор, чтобы они звучали так же остро, как когда-то. Интересно, что мизантропия, как явление, разрастается и становится силой разрушения.

Выбор между молчанием и борьбой

Сегодня у нас есть два пути: молчать и терпеть или же идти на баррикады, «глаголом жечь сердца людей». Оба пути ведут к разрушению — либо разрушению себя изнутри, либо разрушению комфортного мира снаружи. В этом контексте речь идет не столько о поиске счастья, сколько о том, как остаться живым в череде компромиссов.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической комедии на театральной сцене!