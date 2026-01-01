Спектакль Долгая счастливая жизнь

Спектакль-мираж по киносценарию Геннадия Шпаликова

«Долгая счастливая жизнь» — это спектакль, который открывает перед зрителями двери в мир, наполненный интересными событиями и неожиданными находками счастья. Режиссёр Сергей Тонышев, лауреат множества театральных премий, предлагает уникальную интерпретацию киносценария Геннадия Шпаликова, а также отрывков из его прозы.

О спектакле

Спектакль затрагивает важные темы любви, одиночества и поиска счастья. Однако, как отмечает режиссёр, выступление нельзя описать только одним словом. «Шпаликов — невероятно тонкий автор, и его мир интереснее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Зрители почувствуют авторский поток сознания, его чувства и желания», — говорит режиссер. Это не просто история, а эмоциональное исследование, в котором герои преодолевают свои страхи ради достижения целей.

Творческая команда

Художник спектакля — Филипп Шейн, который создает визуальную атмосферу, подчеркивающую глубину рассказа.

Актёрский состав

На сцене зрителей ждут талантливые актёры: Игорь Лизенгевич, Ольга Балацкая, Даниил Обухов и Варя Евлантьева.