Спектакль Новый год в сказочном лесу

В зимнем лесу животные и птицы испытывают трудности. Как помочь нашим меньшим братьям? Как накормить всех и обогреть? На эти вопросы ответят малыши на интерактивной познавательной программе, наполненной играми и тактильным реквизитом.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 5 лет. В ходе мероприятия юные зрители примут участие в увлекательных заданиях и узнают много нового о зимнем лесу. В завершение мероприятия на них ждет кукольный спектакль.
Дед Мороз подготовил подарки для каждого ребенка, а Снегурочка поздравит всех юных зрителей с наступающим Новым годом!
Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.