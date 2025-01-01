Спектакль Новый год в сказочном лесу

Новогодняя елка в Музее Буратино-Пиноккио

В зимнем лесу животные и птицы испытывают трудности. Как помочь нашим меньшим братьям? Как накормить всех и обогреть? На эти вопросы ответят малыши на интерактивной познавательной программе, наполненной играми и тактильным реквизитом.

Программа для малышей

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 5 лет. В ходе мероприятия юные зрители примут участие в увлекательных заданиях и узнают много нового о зимнем лесу. В завершение мероприятия на них ждет кукольный спектакль.

Особые гости

Дед Мороз подготовил подарки для каждого ребенка, а Снегурочка поздравит всех юных зрителей с наступающим Новым годом!

Важная информация

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.