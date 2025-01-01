Меню
Горгоны
Киноафиша Горгоны

Спектакль Горгоны

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о женской дружбе и вражде

Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о сложных отношениях между женщинами. Трагикомедия в одном действии поднимает важный вопрос: может ли существовать настоящая дружба между двумя актрисами, всю жизнь соперничавшими из-за ролей, поклонников и гонораров?

Конфликт и страсть

В этом спектакле вы увидите, как популярность может угаснуть, поклонники постареют, но истинная вражда остается навсегда. Вечности недостаточно, чтобы примирить двух заклятых подруг! На фоне их конфликта развернется история о том, как однажды приглашение на съёмки кассового голливудского фильма становится искрой, от которой всё снова вспыхивает.

Спектакль, который нельзя пропустить

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю, полную юмора и драмы. Спектакль станет отличной возможностью для обсуждения вопросов дружбы и конкуренции в мире искусства.

Следите за анонсами и не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы стать частью этого захватывающего театрального события!

Режиссер
Георгий Цнобиладзе
В ролях
Вера Великанова
Наталья Арсентьева

В других городах

Краснодар, 5 октября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны Горгоны

