Спектакль Пер Гюнт

Пер Гюнт: новые грани классики

Говорят, нет места лучше на земле, чем дом. Он уютен, теплый и надежный. Но где же его искать? В родительском гнезде, в стенах, которые становятся привычными, или в родном городе? А если сузить понятие «дом» до одного человека? Это тоже возможно. Получается, что дом — это нечто эфемерное, не привязанное к физическому месту, а ощущение, которое мы ищем всю жизнь.

После того как мы покидаем дом, мы каждый день стремимся найти свое место, где будем в безопасности и сможем сказать: «Я жив. Я счастлив». Каждый из нас — это Пер Гюнт, но некоторые находят свой путь, а другие продолжают искать что-то недостижимое. Так что же вы ищете?

Насладитесь театрализованным concert «Пер Гюнт» — уникальным прочтением мировой классики!

Пьеса Генрика Ибсена заиграет новыми красками благодаря талантливой актрисе Анастасии Лазаревой. Ее повествование будет сопровождаться медиапроекциями с иллюстрациями Дарьи Котюх.

Музыкальное сопровождение создаст «Оркестр 1703» под управлением дирижера Ашамаза Заифова. В их исполнении вы услышите шедевры Эдварда Грига: «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг» и многие другие великолепные произведения.