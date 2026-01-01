Спектакль Любовный напиток

Любовный напиток
Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Гаэтано Доницетти «Любовный напиток»: комедия неожиданных эмоций

Опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» погружает зрителей в атмосферу сельской Италии, где разворачивается очаровательная история о любви и недоразумениях. Главный герой, велосипедный мастер Неморино, влюблён в библиотекаршу Адину, которая увлечена чтением истории о Тристане и Изольде, связанной магической силой любовного зелья.

Неморино страдает от того, что Адина не обращает на него внимания. В самый раз здесь появляется странствующий «лекарь» Дулькамара, который предлагает жителям деревни свои «чудодейственные» бальзамы. Неморино истощённый надеждой, решает купить у шарлатана «чудесный» эликсир, веря, что уже через сутки завоюет сердце любимой.

Но эффект зелья оказывается не таким, как ожидалось: вместо волшебных волнительных чувств, он просто одурманивает Неморино, превращая его опыт в забавные курьёзы. Однако слух о несметном богатстве, которое, как оказывается, он унаследовал от дяди, привлекает внимание женщин. Адина, между тем, собирается выйти замуж за сержанта Белькоре, стараясь простимулировать ревность Неморино.

На протяжении спектакля вас ждут множество комических моментов и нелепых ситуаций, которые закручиваются в удивительную историю о любви, в конце концов раскрывающую истинные чувства персонажей. «Любовный напиток» сочетает в себе юмор и романтику, создавая незабываемую атмосферу. Это прекрасный выбор для любителей классической музыки и оперы!

Июнь
14 июня воскресенье
17:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

