Спектакль Я убил царя

Драматическое действие посвящено событиям ночи с 16 на 17 июля 1918 года, когда была убита семья Романовых. Спектакль основывается на свидетельствах очевидцев и участников трагедии, раскрывая ужасающую повседневность этих событий.
Рассказ уборщицы, отмывавшей полы, пропитанные кровью, и описания маляра, замазывавшего окна, чтобы члены царской семьи не видели улицу, создают атмосферу ужаса. Каждая деталь подчеркивает простоту и обыденность зверств, совершенных исполнителями.
Спектакль не столько о самой трагедии, сколько о людях, «просто выполнявших свою работу». Через их оправдания и поиски самооправданий исследуется народное сознание, в котором заповедь «не убий» странным образом сосуществует с участием в насилии.
Премьера спектакля «Я убил царя» состоялась 31 мая 2021 года, открыв новое театральное пространство «Внутри». Постановка режиссера Владимира Мирзоева погружает зрителя в размышления о природе зла и ответственности за свои действия.