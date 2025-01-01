Спектакль Я убил царя

Спектакль, основанный на показаниях свидетелей и участников трагедии 1918 года

Драматическое действие посвящено событиям ночи с 16 на 17 июля 1918 года, когда была убита семья Романовых. Спектакль основывается на свидетельствах очевидцев и участников трагедии, раскрывая ужасающую повседневность этих событий.

Показания участников

Рассказ уборщицы, отмывавшей полы, пропитанные кровью, и описания маляра, замазывавшего окна, чтобы члены царской семьи не видели улицу, создают атмосферу ужаса. Каждая деталь подчеркивает простоту и обыденность зверств, совершенных исполнителями.

Персонажи и мнения

Безумная гимназистка уверяет, что именно она расправилась с царской семьей, что напоминает о многочисленных мечтателях той эпохи, жаждавших причастности к событиям.

уверяет, что именно она расправилась с царской семьей, что напоминает о многочисленных мечтателях той эпохи, жаждавших причастности к событиям. Беллетристка выдвигает версию о спасении семьи, подчеркивая разноголосицу слухов и домыслов.

Глубинные смыслы

Спектакль не столько о самой трагедии, сколько о людях, «просто выполнявших свою работу». Через их оправдания и поиски самооправданий исследуется народное сознание, в котором заповедь «не убий» странным образом сосуществует с участием в насилии.

История создания

Премьера спектакля «Я убил царя» состоялась 31 мая 2021 года, открыв новое театральное пространство «Внутри». Постановка режиссера Владимира Мирзоева погружает зрителя в размышления о природе зла и ответственности за свои действия.