Три жизни. Одна судьба
Билеты от 2000₽
Киноафиша Три жизни. Одна судьба

Спектакль Три жизни. Одна судьба

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая трагикомедия в Театре Сатиры

Театр Сатиры с гордостью представляет свою новую работу - трагикомедию «Три жизни. Одна судьба». Этот спектакль предлагает нам уникальную возможность заглянуть в три различных жизненных пути, которые тем не менее связывает одна судьба.

Драма с элементами комедии

На сцене развернётся драма с яркими элементами комедии, что позволит зрителям взглянуть на знакомые ситуации под новым углом. Эта многослойная история затрагивает важные темы: жизнь, выбор и отношения между людьми.

Глубокие размышления о жизни

Актёры привнесут в спектакль своё мастерство, создавая атмосферу, в которой зрители смогут задуматься о собственных жизнях и выборах. Каждый персонаж представит уникальный взгляд на те или иные ситуации, поднимая вопросы, актуальные для каждого из нас.

Важно помнить

Не забудьте, что в Театре Сатиры для входа потребуется документ, удостоверяющий личность. Убедитесь, что все данные указаны правильно, и возьмите документ с собой на спектакль.

Купить билет на спектакль Три жизни. Одна судьба

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
30 октября четверг
18:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 2000 ₽
19 ноября среда
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 2000 ₽
26 декабря пятница
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 2000 ₽

