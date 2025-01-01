Спектакль Вождь краснокожих

Комедия о похищении с сюрпризом

Два бандита, один мальчик и море приключений

Двое горе-преступников решают похитить мальчишку, чтобы получить за него солидный выкуп. Но их план принимает неожиданный оборот, ведь Джонни Дорсет — совсем не обычный ребенок. Он — настоящий вихрь идей и шалостей, который ставит похитителей в такие ситуации, что они сами готовы заплатить, чтобы вернуть его домой!

Классика в новом формате

Знаменитый рассказ О. Генри оживает на сцене в современном, стильном воплощении. Музыкальные номера, танцы и яркий юмор делают эту историю живой и динамичной, вызывая смех и у детей, и у взрослых.

Для всей семьи

«Вождь краснокожих» — это спектакль, где смешное сочетается с поучительным, а вечная борьба хитрости и находчивости рассказывается так, что покоряет зрителей всех возрастов. Вас ждет вечер радости и веселья!