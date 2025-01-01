Меню
Вождь краснокожих
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

Постановка
Театральный особняк 12+
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия о похищении с сюрпризом

Два бандита, один мальчик и море приключений
Двое горе-преступников решают похитить мальчишку, чтобы получить за него солидный выкуп. Но их план принимает неожиданный оборот, ведь Джонни Дорсет — совсем не обычный ребенок. Он — настоящий вихрь идей и шалостей, который ставит похитителей в такие ситуации, что они сами готовы заплатить, чтобы вернуть его домой!

Классика в новом формате
Знаменитый рассказ О. Генри оживает на сцене в современном, стильном воплощении. Музыкальные номера, танцы и яркий юмор делают эту историю живой и динамичной, вызывая смех и у детей, и у взрослых.

Для всей семьи
«Вождь краснокожих» — это спектакль, где смешное сочетается с поучительным, а вечная борьба хитрости и находчивости рассказывается так, что покоряет зрителей всех возрастов. Вас ждет вечер радости и веселья!

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Олеся Олейник
Георгий Джелия
Антон Шушан

Купить билет на спектакль

Расписание

6 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:00 от 1500 ₽
13 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:30 от 1500 ₽
20 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽
18 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽
25 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
15:30 от 1500 ₽

Фотографии

Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих Вождь краснокожих

