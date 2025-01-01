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Обними меня
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Спектакль Обними меня

Постановка
Театр Терезы Дуровой 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лирическая мелодрама с участием любимых артистов

Спектакль «Обними меня» представляет собой сочетание юмора и эмоциональной глубины, привлекая внимание зрителей живыми персонажами и непростыми жизненными ситуациями. История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни, чью идиллию нарушают нежданные гости. Неожиданный поворот событий ставит героев перед сложным выбором, заставляя их переосмыслить свои отношения и чувства.

Сюжет и атмосфера

Сюжет спектакля держит зрителя в тонусе, интригуя и поддерживая интерес до самого конца. Это история о семье, о любви, о трудных моментах в отношениях, которые знакомы каждому. Спектакль наполнен энергией, юмором и оптимизмом, но не лишен глубины и искренних эмоций. Финал оказывается неожиданным и заставляет задуматься.

Эмоции и актерская игра

Актеры, среди которых звезды театра и кино — Александр Никитин, Лидия Вележева, Андрей Ильин, Дмитрий Марин и Александра Барышева, делятся с зрителями искренними эмоциями, заставляя смеяться и плакать. Спектакль затрагивает важные и универсальные темы, а его герои становятся близкими и понятными каждому зрителю, вызывая отклик и сочувствие.

Режиссер
Вячеслав Гугиев
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Александр Никитин
Александр Никитин
Дмитрий Марин
Александра Барышева

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽
Рязань, 17 сентября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 23 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1000 ₽
Челябинск, 25 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 2 ноября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽
Самара, 5 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1800 ₽

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