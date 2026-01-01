Жизель
Билеты от 1000₽
Спектакль Жизель

Режиссер Наталья Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
О спектакле

Балет «Жизель»: Легенда о любви и предательстве

Мистика, драма, триллер и история бессмертной любви переплетаются в балете «Жизель», одном из самых красивых произведений в мире классического танца. На сцене оживает старинная легенда о виллисах, которая была пересказана Генрихом Гейне.

Сюжет балета

Сюжет балета рассказывает о призраках девушек, умерших до свадьбы. Ночью они выходят из могил и танцуют при свете луны. Горе тому, кто попадется им на пути: виллисы кружат неосторожного путника в безумном танце, пока он не падает замертво.

Главная героиня, юная Жизель, умирает от горя, не в силах пережить предательство любимого человека. После смерти она присоединяется к призрачным невестам. Однако ее всепрощающая любовь оказывается сильнее смерти и спасает возлюбленного от мести виллис.

Интерпретация Касаткиной и Василева

Балет «Жизель» стал символом преемственности поколений для Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Восстанавливая этот шедевр, они передали важные детали спектакля, которые традиционно переходят от учителя к ученику. В их интерпретации классическая хореография, поэтичность и драматургия великого балета остаются без изменений.

Не упустите возможность увидеть эту великолепную постановку, наполненную эмоциями и красотой!

Июль
Август
19 июля воскресенье
18:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
14 августа пятница
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
24 августа понедельник
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽

Фотографии

