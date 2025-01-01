Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пеппи Длинныйчулок
Билеты от 500₽
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» на фестивале «Школьная классика»

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру увлекательную постановку о самой сильной, веселой и доброй девочке в мире — Пеппи Длинныйчулок. Эта фантастическая героиня, созданная Астрид Линдгрен, станет примером для юных зрителей и поможет им понять, что настоящие сокровища не всегда видны на поверхности.

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает о том, как Пеппи с помощью наблюдательности, воображения и верных друзей разоблачает воришек, наказывает нехорошего директора цирка и с легкостью побеждает самого сильного силача. Пеппи покажет, что смелость и доброта могут справиться с любыми трудностями.

Уроки дружбы и смелости

Вместе с Пеппи маленькие зрители узнают, как правильно есть блины и где на самом деле находится Индия. Но самое главное — они научатся ценить дружбу, благородство и щедрость. Если кому-то потребуется помощь, Пеппи всегда придет на выручку, не раздумывая.

Актерский состав

В спектакле, который обещает быть ярким и насыщенным, участвуют:

  • Пеппи: Заслуженная артистка РФ Алла Платова / Полина Шелехова
  • Томми: Александр Лавров
  • Полицейский, Фрекен Розенблюм: Заслуженная артистка РФ Мария Екатерининская / Ольга Юшкевич
  • Директор цирка (Громила Карл): Сергей Слободской
  • Блом (индийский бык): Егор Зябкин

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль и погрузиться в мир фантазии и приключений вместе с Пеппи Длинныйчулок!

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Алла Платова
Полина Шелехова
Александр Лавров
Мария Екатерининская
Ольга Юшкевич

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽
21 сентября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок

В ближайшие дни

Барахло
18+
Барахло
11 сентября в 19:00 Практика
от 2000 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
21 ноября в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Лебединое озеро. Baby Version
0+
Детский Кукольный Танцевальный Музыка
Лебединое озеро. Baby Version
9 августа в 10:30 Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше