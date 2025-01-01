Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» на фестивале «Школьная классика»

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру увлекательную постановку о самой сильной, веселой и доброй девочке в мире — Пеппи Длинныйчулок. Эта фантастическая героиня, созданная Астрид Линдгрен, станет примером для юных зрителей и поможет им понять, что настоящие сокровища не всегда видны на поверхности.

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает о том, как Пеппи с помощью наблюдательности, воображения и верных друзей разоблачает воришек, наказывает нехорошего директора цирка и с легкостью побеждает самого сильного силача. Пеппи покажет, что смелость и доброта могут справиться с любыми трудностями.

Уроки дружбы и смелости

Вместе с Пеппи маленькие зрители узнают, как правильно есть блины и где на самом деле находится Индия. Но самое главное — они научатся ценить дружбу, благородство и щедрость. Если кому-то потребуется помощь, Пеппи всегда придет на выручку, не раздумывая.

Актерский состав

В спектакле, который обещает быть ярким и насыщенным, участвуют:

Пеппи: Заслуженная артистка РФ Алла Платова / Полина Шелехова

Заслуженная артистка РФ Алла Платова / Полина Шелехова Томми: Александр Лавров

Александр Лавров Полицейский, Фрекен Розенблюм: Заслуженная артистка РФ Мария Екатерининская / Ольга Юшкевич

Заслуженная артистка РФ Мария Екатерининская / Ольга Юшкевич Директор цирка (Громила Карл): Сергей Слободской

Сергей Слободской Блом (индийский бык): Егор Зябкин

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль и погрузиться в мир фантазии и приключений вместе с Пеппи Длинныйчулок!