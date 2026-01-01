Спектакль Территория воздуха

Творческий вечер Александры Захаровой в театре Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова открывает двери для зрителей на творческую встречу с народной артисткой России Александрой Захаровой. Это уникальная возможность для всех любителей театра обсудить с актрисой её впечатляющие работы.

Обсуждение театрального искусства

На встрече зрители смогут поговорить о великих захаровских шедеврах, а также узнать, что происходит на сцене и за её пределами. Александра поделится забавными моментами из репетиций и объяснит, что означает для актёра термин «территория воздуха».

Для всех ценителей театра

Встреча будет особенно интересна тем, кто увлекается театральным искусством и желает поглубже понять процесс создания спектаклей. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного разговора с одним из ярких представителей русского театра!