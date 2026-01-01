Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Территория воздуха
Билеты от 2000₽
Киноафиша Территория воздуха

Спектакль Территория воздуха

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Творческий вечер Александры Захаровой в театре Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова открывает двери для зрителей на творческую встречу с народной артисткой России Александрой Захаровой. Это уникальная возможность для всех любителей театра обсудить с актрисой её впечатляющие работы.

Обсуждение театрального искусства

На встрече зрители смогут поговорить о великих захаровских шедеврах, а также узнать, что происходит на сцене и за её пределами. Александра поделится забавными моментами из репетиций и объяснит, что означает для актёра термин «территория воздуха».

Для всех ценителей театра

Встреча будет особенно интересна тем, кто увлекается театральным искусством и желает поглубже понять процесс создания спектаклей. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного разговора с одним из ярких представителей русского театра!

В ролях
Александра Захарова
Александра Захарова

Купить билет на спектакль Территория воздуха

Помощь с билетами
Апрель
6 апреля понедельник
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Пальто моё вы знаете...
16+
Творческий вечер
Пальто моё вы знаете...
27 апреля в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1500 ₽
Вечер Елены Чарквиани
16+
Творческий вечер
Вечер Елены Чарквиани
18 марта в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1400 ₽
Зверский детектив
6+
Драма Детский
Зверский детектив
11 марта в 19:00 РАМТ
от 3200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше