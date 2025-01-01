Меню
Портрет Дориана Грея
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+
О спектакле

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея».Трагическая фантасмагория в Театре Гоголя

«Портрет Дориана Грея» — это фантасмагорическая версия знаменитого романа Оскара Уайльда, представленная современным театром. Режиссер Константин Мишин, ученик Анатолия Васильева, создает мистическую историю, в которой захватывающий сюжет соединяется с выразительной пластикой и инновационными средствами современной европейской хореографии.

Персонажи и трансформация души

В спектакле зрители становятся свидетелями трансформации человеческой души. Как злодеяния, совершенные Дорианом Греем, оставляют след на его портрете, так и его внешность остается неизменной. Главный герой проводит необычное исследование: он изучает, насколько его портрет, созданный гениальным художником, способен отражать последствия его решений.

Роль Дориана исполняют сразу четыре артиста, что подчеркивает многоликость персонажа и характер перемен, происходящих с ним. Живая музыка в исполнении Сергея Летова и Владимира Нелинова, переплетающаяся с текстом и движением, создает атмосферу, позволяющую зрителю заглянуть в подсознание главного героя.

Мнение режиссера

Константин Мишин о спектакле: «Я давно болел этим произведением. В этом романе удивительным образом сочетаются детективная фабула и философский трактат об искусстве и жизни. По сюжету душа главного героя переселяется в его портрет, и у Дориана появляется возможность взглянуть на неё со стороны. С научной точки зрения «душа» — понятие сомнительное, но все знают, что она существует. Но можно ли выжить без души? «Что пользы человеку обрести весь мир, если он теряет собственную душу?» — этот вопрос, вложенный в уста одного из персонажей романа, становится ключевым для нашего спектакля. Оскар Уайльд отвечает на него однозначно».

Режиссер
Константин Мишин
В ролях
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Фёдор Немцев
Фёдор Немцев
Людмила Чиркова
Ирина Выборнова

Купить билет на спектакль Портрет Дориана Грея

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
10 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
13 февраля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея

