Спектакль Винни Пух

Детский балет «Винни Пух» в НОВАТе

Приглашаем вас и ваших детей на мировую премьеру балета «Винни Пух» в НОВАТе! Этот новый спектакль — настоящий портал в детство, где время замедляет свой бег, позволяя насладиться чудесами сказочного леса.

Сказочное путешествие

Залитая солнцем тропинка ведет в уютный мир, где вас ждут забавный медвежонок Винни Пух и его друзья: Пятачок, который обожает воздушные шары, грустный ослик Иа с потерянным хвостом, мудрая САва и, конечно, пчелы! Каждый персонаж исполнен очарования и яркости, создавая незабываемую атмосферу.

Сюрпризы от хореографа

Хореограф-постановщик Александр Омар подготовил множество сюрпризов для зрителей. Теперь САва стала утонченной учительницей танцев, сохранив свою способность находить потерянные хвосты. Пятачок увлечительно охотится за бабочками, а его запас воздушных шариков пополняется на глазах зрителей!

Приключения в лесу

Сказочный лес оживает благодаря загадочным Пухам — веселым существам, которые похожи на главного героя. Вместе они танцуют, играют и отбиваются от пчел (которые, кстати, совсем не злые, а просто не любят, когда без спроса берут их мед). Героев ждут захватывающие приключения в зарослях чертополоха, модный вернисаж хвостов и даже настоящий полет на воздушном шаре.

Незабываемые впечатления

Этот добрый и красочный спектакль станет настоящим подарком для всей семьи. Не упустите возможность посетить Винни Пуха и его друзей — захватите с собой лучших друзей и наслаждайтесь волшебством вместе!

Команда спектакля

Музыка: Андрей Кротов

Либретто: Александр Омар по мотивам повести Алана Милна «Винни Пух и все-все-все»

Музыкальный руководитель и дирижер: Михаил Татарников

Хореограф-постановщик: Александр Омар

Художник-постановщик (сценография и костюмы): Олег Молчанов

Художник по свету: Игорь Якушев

Видеохудожник: Константин Щепановский

Ассистент музыкального руководителя и дирижера: Алексей Бабушкин

Спектакль исполняется под фонограмму. Скорее в гости к Винни Пуху и его друзьям!