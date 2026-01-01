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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Красный факел 18+
Возраст 18+

О спектакле

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в Театре «Красный Факел»

Театр «Красный Факел» объявляет открытие нового сезона с премьерой спектакля «Мастер и Маргарита», вдохновленного выдающимся произведением Михаила Булгакова. Постановка пройдет под руководством художественного руководителя театра А. Прикотенко.

Классика в новом исполнении

Этот спектакль станет настоящим событием для всех поклонников классической литературы и театральных интерпретаций. «Мастер и Маргарита» — это многослойная история о любви и борьбе, о совести и искуплении. Она продолжает находить отклик в сердцах зрителей, благодаря своей универсальной тематике и глубокому символизму.

О театре и его традициях

Театр «Красный Факел» известен своими смелыми экспериментами и свежими взглядами на классические произведения. Каждый новый спектакль открывает для зрителей уникальную интерпретацию знакомых сюжетов. Начиная новый сезон, театр вновь готов порадовать публику высококачественным искусством.

Не упустите возможность стать частью этого memorable события, которое согреет сердца всех любителей театра!

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В других городах
Октябрь
23 октября пятница
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
24 октября суббота
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19

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