О спектакле

Спектакль «Любовь и голуби»: деревенская история любви и прощения

Музыкальный спектакль «Любовь и голуби» рассказывает о Василии Кузякине, простом деревенском мужчине, чья жизнь меняется после поездки к морю. На фоне тихой деревенской жизни разворачивается история любви, измены и прощения, полная искренности и человеческих чувств.

Сюжет

Василий Кузякин — глава большой дружной семьи, который любит свою жену, детей и работу. Его увлечение — разведение голубей. Но неожиданная путёвка в санаторий переворачивает привычный уклад жизни главного героя и всколыхнёт тихую жизнь деревенской глубинки.

О пьесе

Эта знакомая многим история, основанная на всенародно любимом киноленте, послужила вдохновением для известного композитора Андрея Семёнова, создавшего музыкальный спектакль. Оригинальный сценарий, написанный Владимиром Гуркиным, изначально предназначался для театра, и его премьера, как и позже показ кинофильма, имела оглушительный успех.

Интересные факты

Андрей Семёнов отмечает, что «наш современник Владимир Гуркин был драматургом поистине чеховского масштаба». Он подчеркивает, что ценность этой пьесы заключается в правде подлинных человеческих чувств, несмотря на простоту персонажей. Каждый зритель сможет сопереживать злоключениям Васи и его семьи, а также понять все глубину их переживаний.

Для кого этот спектакль?

Спектакль «Любовь и голуби» интересен любителям комедий и музыкальных постановок. Он идеально подойдёт зрителям старше 12 лет, ценящим трогательные и лиричные истории о жизни и любви.

Январь
Февраль
10 января суббота
14:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽
20 февраля пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽

