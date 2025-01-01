Спектакль Эти свободные бабочки

Драмеди о любви

«Эти свободные бабочки» — это драмеди о столкновении мировоззрений, о любви и о том, как наши недостатки влияют на отношения. Главные герои, Дональд и Джил, встречаются в момент, когда каждый из них пытается сбежать от своих проблем: Дональд — от всепоглощающей материнской любви, а Джил — от скуки обыденной жизни.

Их неожиданное знакомство может привести как к непринужденной чашечке кофе без сахара, так и к захватывающей истории любви. Но действительно ли всё так просто? Каждый из них скрывает свои недостатки, которые могут изменить их жизнь.

Команда

Спектакль поставил режиссёр Александр Сорокин, а автором текста является Леонард Герш. Перевод выполнил Михаил Мишин.

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную историю о поиске любви и понимания!