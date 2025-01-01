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Эти свободные бабочки
Киноафиша Эти свободные бабочки

Спектакль Эти свободные бабочки

Постановка
Мой театр 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Драмеди о любви

«Эти свободные бабочки» — это драмеди о столкновении мировоззрений, о любви и о том, как наши недостатки влияют на отношения. Главные герои, Дональд и Джил, встречаются в момент, когда каждый из них пытается сбежать от своих проблем: Дональд — от всепоглощающей материнской любви, а Джил — от скуки обыденной жизни.

Их неожиданное знакомство может привести как к непринужденной чашечке кофе без сахара, так и к захватывающей истории любви. Но действительно ли всё так просто? Каждый из них скрывает свои недостатки, которые могут изменить их жизнь.

Команда

Спектакль поставил режиссёр Александр Сорокин, а автором текста является Леонард Герш. Перевод выполнил Михаил Мишин.

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную историю о поиске любви и понимания!

Режиссер
Александр Сорокин
В ролях
Никита Алёшечкин
Анастасия Гуреева
Евгения Филатова
Александр Сорокин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
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