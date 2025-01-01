Спектакль 451 градус по Фаренгейту

Антиутопия будущего

Действие разворачивается в близком будущем, в котором книги находятся под запретом. Америка относительно недалекого будущего, какой она виделась автору в начале пятидесятых годов, когда и писался этот роман-антиутопия.

Гай Монтэг — пожарник в мире без огня

Тридцатилетний Гай Монтэг — пожарник. Впрочем, в эти новейшие времена пожарные команды не сражаются с огнем. Совсем даже наоборот. Их задача отыскивать книги и предавать огню их, а также дома тех, кто осмелился держать в них такую крамолу. Вот уже десять лет Монтэг исправно выполняет свои обязанности, не задумываясь о смысле и причинах такого книгоненавистничества.

Встреча с Клариссой и разочарование в обществе

Встреча с юной и романтичной Клариссой Маклеланд выбивает героя из колеи привычного существования. В ходе действия Монтэг разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков.

Спектакль для молодежи: важное напоминание о настоящем

Спектакль особенно важен для юного зрителя и молодежи, поскольку очень ярко отражает многие аспекты нашей современной жизни. Книги исчезают из обихода, как исчезает и нормальное, непосредственное общение. Но на замену им приходит интернет и мобильная связь. Из общения уходит человеческое тепло, душевность.

Исторические параллели: сжигание книг и людей

А еще подрастающему поколению необходимо напомнить, что идея сжигать книги пришла из нацистской Германии, когда на площадях целыми горами сжигали книги авторов, которых гитлеровская верхушка сочла вредными и ненужными народу. Между прочим, в список запрещенных попали Шиллер и Гете. Сначала сжигали книги, а затем стали сжигать людей. Нельзя допустить повторения этого, уже в виде антиутопии близкой по смыслу роману Бредбери.