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Золушка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Золушка» по сказке Ш. Перро на сцене РАМТа

Балет «Золушка» — это яркое воплощение волшебной сказки, написанной Шарлем Перро. В этом произведении романтическая история о Золушке, которая, став жертвой злой мачехи, оказывается в роли служанки, обретает новую жизнь благодаря доброй фее. Музыка Сергея Прокофьева придает спектаклю особую магию, подчеркивая вечные темы добра, красоты и любви, которые вновь и вновь побеждают все невзгоды.

Успех на мировых сценах

Балет «Золушка» с большим успехом идет на сценах театров по всему миру. Его постановки радуют зрителей не только в России, но и за границей, становясь настоящими событиями в театральной жизни. Каждый спектакль — это уникальная интерпретация, которая заставляет зрителей поверить в чудеса.

Летние развлечения

Это выступление входит в главное летнее комбо Афиши и Ситидрайва. Узнайте больше о том, что включает в себя это событие, и как вы можете выиграть главный приз. Не упустите возможность стать частью волшебного вечера!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽
17 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽
23 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽

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