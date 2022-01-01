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Наталья Масич
Наталья Масич
О персоне
Фильмография
Наталья Масич
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Дата рождения
27 июля 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
168 см
Биография Натальи Масич
Родилась 27 июля 1969 года. Минск, СССР (Беларусь).
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