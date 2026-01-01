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Наталья Масич
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Персоны
Наталья Масич
Наталья Масич
Дата рождения
27 июля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
В каком театре играет
Симоновская сцена театра Вахтангова
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Биография Натальи Масич
Родилась 27 июля 1969 года. Минск, СССР (Беларусь).
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Популярные фильмы
0.0
Вампир Алеша
(2021)
Фильмография Натальи Масич
Вампир Алеша
комедия, мини-сериал
2021, Россия
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Другие проекты Натальи Масич
16+
Бовари
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16+
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