Спектакль «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» — это путешествие по воспоминаниям о короткой, но яркой жизни поэта Бориса Рыжего, начиная с последнего дня его жизни.
Ключевые события жизни поэта
Художественный нарратив строится на значимых событиях, определивших судьбу Рыжего: школа, боксёрский ринг, первая любовь к однокласснице и будущей жене, студенческий литературный клуб, публикации в журналах, первая слава, рождение ребёнка, общественный успех и трагичный исход.
Синтез возвышенного и низменного в жизни и поэзии
Как жизнь, так и поэзия Рыжего представляет собой сочетание возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного. Лирика поэта во многом автобиографична, отражая образы лирического героя, города и времени.
Свердловск — город поэта
Зрители погружаются в атмосферу Свердловска, города, где Рыжий не встречал тех, кому было бы легко от поэзии. Спектакль показывает, как в сложной среде рождается самобытная и неповторимая поэзия.
Подлинное существование артиста и поэта
Эдгар Закарян, режиссёр: «Борис Рыжий писал очень понятные и важные вещи, которые люди ощущают, но не могут сформулировать. Его поэзия остается актуальной, отражая противоречивость человеческой жизни и сочетание грубости и тонкой душевности, как в образе хулигана в кожаной куртке, скрывающего поэта с чувствами сострадательной любви ко всем проявлениям жизни».