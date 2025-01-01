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Рыжий. Я всех любил. Без дураков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рыжий. Я всех любил. Без дураков

Спектакль Рыжий. Я всех любил. Без дураков

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ретроспектива короткой, но яркой жизни поэта Бориса Рыжего

Спектакль «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» — это путешествие по воспоминаниям о короткой, но яркой жизни поэта Бориса Рыжего, начиная с последнего дня его жизни.

Ключевые события жизни поэта
Художественный нарратив строится на значимых событиях, определивших судьбу Рыжего: школа, боксёрский ринг, первая любовь к однокласснице и будущей жене, студенческий литературный клуб, публикации в журналах, первая слава, рождение ребёнка, общественный успех и трагичный исход.

Синтез возвышенного и низменного в жизни и поэзии
Как жизнь, так и поэзия Рыжего представляет собой сочетание возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного. Лирика поэта во многом автобиографична, отражая образы лирического героя, города и времени.

Свердловск — город поэта
Зрители погружаются в атмосферу Свердловска, города, где Рыжий не встречал тех, кому было бы легко от поэзии. Спектакль показывает, как в сложной среде рождается самобытная и неповторимая поэзия.

Подлинное существование артиста и поэта
Эдгар Закарян, режиссёр: «Борис Рыжий писал очень понятные и важные вещи, которые люди ощущают, но не могут сформулировать. Его поэзия остается актуальной, отражая противоречивость человеческой жизни и сочетание грубости и тонкой душевности, как в образе хулигана в кожаной куртке, скрывающего поэта с чувствами сострадательной любви ко всем проявлениям жизни».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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