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Чехов в 3D
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чехов в 3D

Спектакль Чехов в 3D

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Знаете ли вы, что Антон Павлович Чехов был не только талантливым автором, но и весьма популярным мужчиной?

Дамы не просто вздыхали на расстоянии, но и предпринимали активные действия, стараясь привлечь внимание писателя… 

Наша история повествует о музах Чехова, которых друзья писателя называли «антоновками». Эти женщины, плененные обаянием писателя, вдохновляли его творчество и стали частью его жизни.

Сюжет и структура
Постановка основана на пьесах-шутках «Предложение» и «Медведь», а также монологе «О вреде табака». Она наполнена юмором, размышлениями о любви и отношениях между мужчинами и женщинами, которые, как выясняется, мало изменились со времен Адама и Евы. Чеховские диалоги и комические ситуации подчеркивают парадоксы чувств, характеров и человеческой натуры.

Чехов о любви
Чехов, по воспоминаниям Ивана Бунина, был тонким знатоком женской души. Его произведения полны образов пленительных женщин и искренних размышлений о природе любви. Спектакль раскрывает личные сомнения писателя, его избегание брака и то, как эти темы отражались в его творчестве.

Для зрителей
Эта постановка придется по вкусу тем, кто ценит классическую литературу, любит рассуждать о человеческих чувствах и желает провести вечер в компании великого Чехова и его героев.

Режиссер
Евгения Тодорова
В ролях
Олег Малахов
Ирина Хмиль
Роман Долгушин
Екатерина Аликина
Анна Кузминская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽
14 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽
12 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽

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