Любовь через эпохи. Рецензия на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным и Анной Якуниной

Если вам нравятся спектакли, где, как говорил Станиславский, «режиссура растворяется в актёрах», то «Там же, тогда же» вам понравится. В этой постановке всё целиком строится на диалоге двух актёров — Максима Аверина и Анны Якуниной. Режиссёр Мирослав Малич всё внимание сконцентрировал на них.

В маленькой гостинице встречаются двое людей. Он женат, она замужем. Но пара сразу влюбляется. Так начинается роман, который длится 25 лет. Они договариваются каждый год встречаться в этом месте и сдерживают обещание. Меняется политический строй, их социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им найти смысл в том, чтобы жить дальше. До следующей встречи там же и тогда же.

Анна Якунина, актрисса спектакля «Там же, тогда же»

Согласитесь, такой синопсис сложно испортить. Не зря пьеса Бернарда Слейна пользовалась огромным успехом на Бродвее. Идея показать мировые изменения через маленького человека всегда бьёт по самым нежным чувствам. Появляется сразу два уровня конфликта. Первый — социальный, это отношения между героями, и второй — конфликт с миром и событиями, на которые мы не можем влиять. Поэтому текст становится гораздо глубже.

Отдельно интересно наблюдать, как герои Аверина и Якуниной развиваются в процессе пьесы. Они встречаются молодыми людьми, бодрыми, свежими, с открытой душой, а в последний раз встречаются уже взрослые, огрубевшие от потрясений люди. Герои меняют стиль в одежде и, за счёт грима, в реальном времени стареют. Тут, конечно, работу художников можно похвалить.

Смену эпох подчёркивает и меняющийся музыкальный ряд. Он здесь очень удачно подобран, всегда держится атмосфера, необходимая для конкретного эпизода.

Но в этой смене эпох, конечно же, важно развитие героев. Они взрослеют, меняют взгляды, заводят детей, и в конце оглядываются назад, чтобы понять, а зачем всё это было? Неужели единственное, что у них было в жизни — это 25 встреч с любимым человеком? Так почему же они всё не бросили ради любви?

Я думаю, это поймут только семейные люди. «Там же, тогда же» сравнивает эйфорию и безопасность, верность долгу и желание жить по сердцу. Ведь чем старше ты становишься, тем более тебя сковывают обстоятельства. Ты не можешь всё бросить и уехать в закат в кадиллаке без верха, от тебя зависит партнёр, дети, что подумают друзья, как быть с общественным мнением? Чем ты старше, тем невозможнее становится начать жизнь с чистого листа. Мысль есть в тексте, актёры также проносят её через весь спектакль.

Но стоит сказать, что некоторые интимные моменты порой уж очень топорно объясняли. Как будто зритель не понимает намёка, и ему нужно показать пальцем, в чём же, собственно, юмор. Не стоит недооценивать публику из регионов. Фарс — это единственное, что я бы посоветовал убрать, не то чтобы пошлости много, но всё же история гораздо более тонкая и лиричная, для такого смешения жанров.

Если вы хотите посмотреть на Максима Аверина на сцене, то «Там же, тогда же» — это возможность узнать, как главный герой «Глухая» и «Склифосовского» играет, когда у него нет дублей. Кстати, подобная практика всегда помогает составить полное впечатление об актёре, чьё творчество вам нравится.