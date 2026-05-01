Спектакль «Московское чаепитие с Заблудшими» в отеле «Националь»

Иммерсивный спектакль с чаепитием в отеле «Националь»

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Московское чаепитие с Заблудшими», которое пройдет в историческом отеле «Националь». Гостям предоставится возможность узнать тайны знаменитых постояльцев, таких как Ленин, Сталин, Анна Павлова и Джек Николсон, и заглянуть в их номера.

Интерьеры отеля, оформленные с лепниной, старинными люстрами и антикварной мебелью, создадут удивительную атмосферу эпохи. Актеры, одетые в костюмы гостей отеля, разыграют сцены, где чаепитие станет поводом для доверительных бесед и важных решений.

В завершение мероприятия вас ждет фуршет с фирменным чаем «Москва», разнообразной выпечкой и изысканными десертами. Это событие станет настоящим подарком для любителей истории и культурных событий.