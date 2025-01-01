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Чио-Чио-сан. Рассказ гейши
Билеты от 700₽
Киноафиша Чио-Чио-сан. Рассказ гейши

Спектакль Чио-Чио-сан. Рассказ гейши

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пронзительная любовная история с Екатериной Гусевой и Сергеем Ли

Скоро зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, в котором примут участие заслуженная артистка России Екатерина Гусева и звезда московских мюзиклов Сергей Ли. Эта пронзительная любовная история обещает стать настоящим событием на театральной сцене.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться великолепной музыкой. Ансамбль народных инструментов России под управлением Евгения Волчкова создаст незабываемую атмосферу, наполняя каждую сцену теплом и мелодичностью.

Уникальная анимация

Одним из ярких элементов постановки станет песочная анимация, которую представит мастер Анна Иванова. Ее художественные истории оживут на сцене, добавляя визуальную магию к уже насыщенному сюжету.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличная возможность окунуться в мир любви и эмоций, который подарит зрителям глубокие впечатления и незабываемые моменты. Не упустите шанс стать частью этого театрального события!

Режиссер
Евгений Волчков
В ролях
Екатерина Гусева
Сергей Ли

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

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