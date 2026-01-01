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Аккомпаниатор
Киноафиша Аккомпаниатор

Спектакль Аккомпаниатор

16+
Возраст 16+

О спектакле

Сергей Никоненко, Елена Проклова, Эра Зиганшина и другие в спектакле «Аккомпаниатор» по пьесе Александра Галина

В КСК «Уникс» состоится показ спектакля по пьесе Александра Галина. В центре сюжета — бедный молодой музыкант, который нашёл необычный способ заработка, ухаживая за пожилыми людьми. Эти люди щедро отвечают на его заботу, превращая его работу в череду комических и драматических моментов.

Сюжет и герои

Сюжет «Аккомпаниатора» вдохновлён реальными жизненными ситуациями. Главный герой, оказавшись в сложном финансовом положении, начинает ухаживать за пожилыми людьми. В ответ на искреннее участие и заботу, его подопечные проявляют щедрость, которая свойственна истинно одиноким людям, обретшим в нём близкого человека.

Темы спектакля

Кто же он, этот аккомпаниатор — вымогатель, мошенник или такой же одинокий человек, который находит в своих подопечных давно забытую родительскую ласку? В ходе спектакля зрители пройдут через множество комических и драматических моментов, будут смеяться до «коликов в животе» и вместе с тем испытывать глубокие переживания за судьбы героев.

Исполнители

Спектакль радует талантами известных актёров: Сергей Никоненко, Елена Проклова, Эра Зиганшина и Александр Алешкин. Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.

Особые моменты

Спектакль идёт с антрактом, что позволит зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное. Приходите в театр, где тепло человеческих отношений освободит вас от оков однообразной жизни и подарит радость!

В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Александр Алешкин
Александр Алешкин
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина

Фотографии

Аккомпаниатор Аккомпаниатор
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