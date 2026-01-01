Спектакль Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект / Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект

Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект / Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о судьбе великого татарского поэта Габдуллы Тукая

В Татарском государственном драматическом театре им. К. Тинчурина (новое здание) состоится уникальная постановка, которая расскажет о детстве и судьбе великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Спектакль сочетает в себе современные технологии и живое театральное звучание, открывая зрителям новые грани творчества мастера слова.

В основе истории лежат воспоминания юного Тукая, изложенные в его произведении «Исемдә калганнар». Анимационный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, иллюстрирует трогательную и одновременно суровую историю сиротства, лишений, детской тоски и надежды.

Персонажи спектакля оживают на глазах зрителей благодаря живому дубляжу артистов, что создает эффект настоящей анимации. Посетители смогут насладиться живым звучанием оркестра под руководством Ильяса Камала, которое придает спектаклю особую атмосферность и глубину.

Эта постановка будет особенно интересна тем, кто ценит искусство и стремится глубже понять внутренний мир поэтов. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

 

Июнь
24 июня среда
13:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 600 ₽

