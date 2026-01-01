Спектакль Укрощение строптивой

Укрощение строптивой
Театр имени В.И. Качалова 18+
Продолжительность 145 минут
Самая интригующая комедия Шекспира в Театре имени В.И. Качалова

В Театре имени В.И. Качалова состоится захватывающая постановка комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Эта классическая пьеса раскрывает вечное противостояние мужского и женского начал. Главные герои — Катарина, дочь богатого дворянина Баптисты, и Петруччо, который готов взять на себя непростую задачу укрощения своей непокорной невесты ради богатого приданого.

Однако противостояние становится основой для рождения искренних чувств и обретения счастья. Режиссер Игорь Коняев, лауреат Государственной премии России, предлагает зрителям свою оригинальную интерпретацию, создавая в спектакле эффект театра в театре. Это придаёт истории дополнительную глубину, полную музыки, юмора и иронии.

«Укрощение строптивой» считается одной из самых интригующих комедий в истории мировой драматургии, продвигаясь через пять столетий. Катарина мечется между независимостью и ожидаемыми обществом нормами, что делает её образ до боли знакомым и актуальным.

Актёрская игра в постановке отличается живостью и энергией, позволяя зрителям ощутить всю палитру эмоций, которые переполняют персонажей. Это весёлое и динамичное представление не оставит равнодушными ценителей как классики, так и оригинальных подходов к уже известным сюжетам.

  • Режиссер-постановщик: Игорь Коняев (г. Санкт-Петербург)
  • Художник-постановщик: Ольга Шаишмелашвили (г. Санкт-Петербург)
  • Художник по свету: Денис Солнцев (г. Санкт-Петербург)

Июнь
2 июня вторник
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

