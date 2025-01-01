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Слишком женатый таксист
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Киноафиша Слишком женатый таксист

Спектакль Слишком женатый таксист

Виртуозная комедия британца Рэя Куни в постановке Александра Ширвиндта
Постановка
Театр Сатиры 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Головокружительная комедия положений по пьесе Рэя Куни

Случайная авария выбивает Джона Смита из привычного ритма его жизни, запуская череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Казалось бы, обычный таксист оказывается в центре бурного водоворота событий: у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга.

На боевой Мэри герой женился в мэрии, а с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной, следуя четкому расписанию, которое никогда не нарушал. Однако после аварии он случайно дает два разных адреса, и в этот момент обе его жены заявляют в полицию о пропаже своих супругов. При этом оба таксисты носят имя Джон Смит.

Балансируя между следователями, журналистами и своими женами, Джон пытается выбраться из ситуации, но чем больше он врет, тем сильнее накаляется обстановка.

В ролях

  • Джон Смит — Максим Демченко / Максим Финогенов
  • Мэри Смит — Мария Козакова / Карина Муса
  • Барбара Смит — Вероника Агапова / Светлана Малюкова
  • Стэнли Поуни — Константин Карасик / Сергей Колповский
  • Инспектор Траутон — Александр Чернявский / Валерий Гурьев
  • Инспектор Портерхаус — Юрий Нифонтов / Олег Кассин
  • Инспектор Бакстер — Юрий Воробьёв / Никита Манилов / Иван Михайловский
  • Бобби Франклин — Михаил Владимиров
  • Репортер — Артём Минин / Никита Манилов / Иван Федотов

 

Режиссер
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
В ролях
Максим Демченко
Максим Финогенов
Мария Козакова
Карина Муса
Вероника Агапова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
2 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
1 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
2 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист

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