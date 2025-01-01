Спектакль Слишком женатый таксист

Головокружительная комедия положений по пьесе Рэя Куни

Случайная авария выбивает Джона Смита из привычного ритма его жизни, запуская череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Казалось бы, обычный таксист оказывается в центре бурного водоворота событий: у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга.

На боевой Мэри герой женился в мэрии, а с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной, следуя четкому расписанию, которое никогда не нарушал. Однако после аварии он случайно дает два разных адреса, и в этот момент обе его жены заявляют в полицию о пропаже своих супругов. При этом оба таксисты носят имя Джон Смит.

Балансируя между следователями, журналистами и своими женами, Джон пытается выбраться из ситуации, но чем больше он врет, тем сильнее накаляется обстановка.

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