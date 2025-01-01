«Лебединое озеро» Мариинский театр

В Мариинском театре этот балет существует уже более века, и за все это время постановка претерпела минимальные изменения. Лебединое озеро в Мариинском театре 2024 года — настоящая классика, можно сказать, музейный экспонат. Ну и это выглядит очень богато — огромная массовка балерин-лебедей, сцены во дворце выполнены с барским изыском. Сюда стоит сходить, чтобы прикоснуться к балету, который, возможно, видели ещё наши бабушки и дедушки. Отзывы на «Лебединое озеро» в Мариинском отмечают академическую строгость, но при этом эмоциональную глубину, поэтому не нужно бояться излишней сухости. В основе лежит версия Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. Да, это восстановленная версия, которая идёт с 1950-го года. Продолжительность «Лебединого озера» в Мариинском театре — около трёх часов, включая два антракта. Главные роли исполняют Оксана Скорик, Виктория Терёшкина, Кимин Ким, Владимир Шкляров.

«Лебединое озеро» Михайловский театр

На сцене «Михайловского театра» «Лебединое озеро» обретает совершенно иной облик благодаря версии испанского хореографа Начо Дуато. В своей постановке он отходит от классического понимания этой истории. Дуато переносит действие в XX век, создавая фантазию на сюжет балета, однако увидит её от привычной сказочной романтики. Костюмы проще, декорации не такие пышные, постановка берёт именно новым подходом к постановке. Бонусом хореограф поменял финал, он сделал его более позитивным. Поэтому даже фанатам балета будет интересно увидеть обновлённую версию. Отзывы на «Лебединое озеро» в Михайловском оценили свежий взгляд и эмоциональную наполненность постановки. Продолжительность «Лебединого озера» в Михайловском театре — два часа сорок пять минут. Главные роли исполняют Марфа Фёдорова, Приска Цайзель и Эрнест Латыпов.

«Лебединое озеро» Александринский театр

Эта постановка не репертуарная, Александринка пускает к себе театр балета им. Якобсона. Однако это не значит, что она недостойна внимания. У этой версии много общего с Мариинкой — такие же шикарные богатые декорации и оригинальные костюмы. В одной из эпизодов на сцене выстраивают целый готический храм, поражающий своей натуралистичностью. В плане эмоциональности тоже нет претензий, актёры «Лебединого озера» в Александринке выкладываются на полную. Отличие от Мариинки только во внешнем виде исполнителей и декораций, а так это тоже классическая версия балета. Здесь используется хореографическая версия Мариуса Петипа и Льва Иванова. Главные роли исполняют Ирина Чадова, Алла Бочарова, Андрей Сорокин, Владимир Шкляров. Продолжительность «Лебединого озера» в Александринском театре — два часа пятьдесят минут.

«Лебединое озеро», Эрмитажный театр

Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре — самый камерный из всех. Здесь нет огромных декораций и массовки, постановка рассчитана на частые гастроли, поэтому она выглядит максимально мобильной. Однако это окупается ценой на билет, он здесь самый доступный из всех прошлых спектаклей. Поэтому если вы хотите познакомиться с балетной классикой, но не уверены, что вам понравится, обратите внимание на данный спектакль. Отзывы на «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре показывают, что у зрителей нет претензий к танцу или интерпретации балета. Во многом потому что здесь тоже используется хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова, поэтому эта постановка отличается от более крупных из подборки только визуально. Хотя из-за меньшего бюджета часть сцен сокращены. Главные роли исполняют Антон Плоом, Игорь Колб, Маргарита Рудина, Алексей Насадович, Антон Корсаков, Елена Евсеева, Илья Заботин, Олеся Гапиенко. Длится «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре два часа десять минут.