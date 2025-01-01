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Идиот
Билеты от 350₽
Киноафиша Идиот

Спектакль Идиот

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Идиот» в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова представляет премьеру спектакля «Идиот», поставленного по одноименному роману Федора Достоевского. Режиссер Владислав Наставшев, известный своими смелыми интерпретациями классики, предлагает новый взгляд на шедевр русской литературы.

О постановке

В центре спектакля — трагическая история князя Льва Мышкина, человека, наделенного чистотой и душевной глубиной, который сталкивается с цинизмом и страстями окружающего мира. Наставшев исследует внутренний мир героев, подчеркивая актуальность произведения в наши дни.

Почему стоит посмотреть

  • Новаторская режиссура Владислава Наставшева, создающая неожиданный сценический язык.
  • Захватывающая атмосфера, подчеркивающая контрасты между светом и тьмой в человеческой душе.
  • Выдающаяся игра актеров Театра Вахтангова, которые оживляют сложные образы Достоевского.

Не пропустите уникальное событие, которое обещает стать одной из главных театральных премьер года.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 350 ₽

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