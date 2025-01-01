Спектакль Подводные приключения «Привет, малыш!»

Меню
Подводные приключения «Привет, малыш!»
Постановка
Фонарик. Театр для детей в старинном замке 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Премьера иммерсивного спектакля! Подводные приключения "Привет, малыш!"

Спектакль предназначен для детей от 3 до 7 лет и обещает стать ярким и красочным событием. В программе:

  • театрализованная встреча со Смотрителем замка или Прекрасной Дамой;
  • неинтерактивный кукольный спектакль;
  • мини-фуршет для детей сразу после спектакля;
  • возможность сфотографироваться с артистами в декорациях.

Захватывающая история

Главным героем спектакля является маленький Крабик, который живет в уютной лагуне. Он обожает выбираться на берег океана и общаться с ним. Зрители узнают, что океан также отвечает ему: «Привееееет, малыш!». Кроме того, у Крабика есть новый друг — маленькая Жемчужина, которая живет в раковине на дне лагуны. Но ей угрожает опасность…

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается удивительной музыкой Игоря Стравинского, Камиля Сен-Санса и Николая Римского-Корсакова. Это добавляет атмосферности и глубины происходящему на сцене.

Команда создателей

Режиссером спектакля является Татьяна Лицкевич, которая делится: «С юности я работала с детьми, была музыкальным педагогом – открывала малышам и тем, кто постарше, ворота в волшебный мир музыки…»

Автор песен — Татьяна Лицкевич, а художник — Мария Зиненко. Не пропустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль и узнать, как Крабик и его друзья справятся с опасностями на дне океана!

Ноябрь
16 ноября воскресенье
11:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
от 1300 ₽
30 ноября воскресенье
11:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
от 1300 ₽

