Спектакль Подводные приключения «Привет, малыш!»

Премьера иммерсивного спектакля! Подводные приключения "Привет, малыш!"

Спектакль предназначен для детей от 3 до 7 лет и обещает стать ярким и красочным событием. В программе:

театрализованная встреча со Смотрителем замка или Прекрасной Дамой;

неинтерактивный кукольный спектакль;

мини-фуршет для детей сразу после спектакля;

возможность сфотографироваться с артистами в декорациях.

Захватывающая история

Главным героем спектакля является маленький Крабик, который живет в уютной лагуне. Он обожает выбираться на берег океана и общаться с ним. Зрители узнают, что океан также отвечает ему: «Привееееет, малыш!». Кроме того, у Крабика есть новый друг — маленькая Жемчужина, которая живет в раковине на дне лагуны. Но ей угрожает опасность…

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается удивительной музыкой Игоря Стравинского, Камиля Сен-Санса и Николая Римского-Корсакова. Это добавляет атмосферности и глубины происходящему на сцене.

Команда создателей

Режиссером спектакля является Татьяна Лицкевич, которая делится: «С юности я работала с детьми, была музыкальным педагогом – открывала малышам и тем, кто постарше, ворота в волшебный мир музыки…»

Автор песен — Татьяна Лицкевич, а художник — Мария Зиненко. Не пропустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль и узнать, как Крабик и его друзья справятся с опасностями на дне океана!