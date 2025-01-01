Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральная фантасмагория «Саша, привет!»

Приглашаем вас на спектакль по пьесе драматурга Дмитрия Данилова «Саша, привет!». Этот талантливый автор известен своими работами, такими как «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания» и «Человек из Подольска». Его произведения были успешно поставлены в различных театрах страны.

Роман «Саша, привет!» стал настоящим литературным событием, получив престижные премии «Ясная поляна» и «Большая книга». В своей работе Данилов мастерски соединяет элементы фантастики и социального гротеска, вдохновляясь такими классиками, как Франсуа Рабле и Джонатан Свифт, а также современными авторами вроде Джорджа Оруэлла и братьев Стругацких.

Интригующий сюжет и уникальная атмосфера

Спектакль «Саша, привет!» представляет собой захватывающее воображаемое путешествие в будущее — в 2028 год. Это произведение требует от зрителя внимательности и вдумчивости, ведь в жанре фантасмагории сложно пересказать сюжет. Однако одно можно сказать точно: Саша — это не человек, а Пулемет, орудие исполнения наказания. Каждый день осужденный кричит: «Саша, привет!». Возникает вопрос: заговорит ли Саша в ответ?

Не упустите возможность стать частью этого интеллектуального театра, который оставит вас в напряжении до самого конца!

Режиссер
Анатолий Праудин
В ролях
Сергей Андрейчук
Арсений Воробьев
Юрий Елагин
Алла Еминцева
Александр Кабанов

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 4000 ₽

