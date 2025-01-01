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Севильский цирюльник
Билеты от 500₽
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьера трагикомедии «Севильский цирюльник» Бомарше в московском Театре Сатиры

«Севильский цирюльник» — это яркая и захватывающая трагикомедия, которая покорила зрителей по всему миру. В новой интерпретации Александра Марина зрители смогут увидеть знакомую историю о любви, хитрости и интригах, разыгрывающуюся на фоне испанского городка.

Постановочная труппа

  • Авторский перевод и интерпретация: Александр Марин
  • Режиссёр-постановщик: Александр Марин
  • Художник-постановщик: Александр Марин
  • Художник по костюму: Любовь Шепета
  • Композитор: Дмитрий Марии
  • Художник по свету: Сергей Скорнецкий
  • Хореограф: Александр Лимин
  • Помощник режиссёра: Вера Лёвшина

Действующие лица

  • Граф Альмавива: Антон Буглак
  • Бартоло: Андрей Барило
  • Розина: Мария Козакова
  • Фигаро: Артём Минин
  • Дон Базилио, учитель пения: Михаил Владимиров
  • Женес, служанка Бартоло: Татьяна Титова
  • Леви, слуга Бартоло: Иван Федотов
  • Марселина, служанка Бартоло: Екатерина Хлыстова
  • Нотариус: Сергей Чурбаков
  • Пристав: Никита Полицеймако

Интересные факты

«Севильский цирюльник» — одна из самых популярных комедий в мире, её постановки идут на сценах театров более чем в 100 странах. Спектакль впервые был представлен в 1775 году, и с тех пор стал классикой театрального репертуара. Не пропустите возможность увидеть эту шедевральную историю на сцене!

Режиссер
Александр Марин
Александр Марин
В ролях
Антон Буглак
Андрей Барило
Андрей Барило
Мария Козакова
Мария Козакова
Артем Минин
Михаил Владимиров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
13 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
26 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
4 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
16 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
6 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
22 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
6 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
23 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

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