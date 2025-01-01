Спектакль Севильский цирюльник

Премьера трагикомедии «Севильский цирюльник» Бомарше в московском Театре Сатиры

«Севильский цирюльник» — это яркая и захватывающая трагикомедия, которая покорила зрителей по всему миру. В новой интерпретации Александра Марина зрители смогут увидеть знакомую историю о любви, хитрости и интригах, разыгрывающуюся на фоне испанского городка.

Постановочная труппа

Авторский перевод и интерпретация: Александр Марин

Александр Марин Режиссёр-постановщик: Александр Марин

Александр Марин Художник-постановщик: Александр Марин

Александр Марин Художник по костюму: Любовь Шепета

Любовь Шепета Композитор: Дмитрий Марии

Дмитрий Марии Художник по свету: Сергей Скорнецкий

Сергей Скорнецкий Хореограф: Александр Лимин

Александр Лимин Помощник режиссёра: Вера Лёвшина

Действующие лица

Граф Альмавива: Антон Буглак

Антон Буглак Бартоло: Андрей Барило

Андрей Барило Розина: Мария Козакова

Мария Козакова Фигаро: Артём Минин

Артём Минин Дон Базилио, учитель пения: Михаил Владимиров

Михаил Владимиров Женес, служанка Бартоло: Татьяна Титова

Татьяна Титова Леви, слуга Бартоло: Иван Федотов

Иван Федотов Марселина, служанка Бартоло: Екатерина Хлыстова

Екатерина Хлыстова Нотариус: Сергей Чурбаков

Сергей Чурбаков Пристав: Никита Полицеймако

Интересные факты

«Севильский цирюльник» — одна из самых популярных комедий в мире, её постановки идут на сценах театров более чем в 100 странах. Спектакль впервые был представлен в 1775 году, и с тех пор стал классикой театрального репертуара. Не пропустите возможность увидеть эту шедевральную историю на сцене!