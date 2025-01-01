Спектакль Севильский цирюльник

Премьера трагикомедии «Севильский цирюльник» Бомарше в московском Театре Сатиры
«Севильский цирюльник» — это яркая и захватывающая трагикомедия, которая покорила зрителей по всему миру. В новой интерпретации Александра Марина зрители смогут увидеть знакомую историю о любви, хитрости и интригах, разыгрывающуюся на фоне испанского городка.
Постановочная труппа
- Авторский перевод и интерпретация: Александр Марин
- Режиссёр-постановщик: Александр Марин
- Художник-постановщик: Александр Марин
- Художник по костюму: Любовь Шепета
- Композитор: Дмитрий Марии
- Художник по свету: Сергей Скорнецкий
- Хореограф: Александр Лимин
- Помощник режиссёра: Вера Лёвшина
Действующие лица
- Граф Альмавива: Антон Буглак
- Бартоло: Андрей Барило
- Розина: Мария Козакова
- Фигаро: Артём Минин
- Дон Базилио, учитель пения: Михаил Владимиров
- Женес, служанка Бартоло: Татьяна Титова
- Леви, слуга Бартоло: Иван Федотов
- Марселина, служанка Бартоло: Екатерина Хлыстова
- Нотариус: Сергей Чурбаков
- Пристав: Никита Полицеймако
Интересные факты
«Севильский цирюльник» — одна из самых популярных комедий в мире, её постановки идут на сценах театров более чем в 100 странах. Спектакль впервые был представлен в 1775 году, и с тех пор стал классикой театрального репертуара. Не пропустите возможность увидеть эту шедевральную историю на сцене!