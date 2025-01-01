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Пленные духи
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Спектакль Пленные духи

Пьеса братьев Пресняковых о Блоке и Белом 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль о великих гениях и их нелепых судьбах

«Пленные духи» — это захватывающая и необычная комедия, где реальные исторические личности становятся участниками сюрреалистической и комичной истории, переплетённой с любовными и философскими элементами. В пьесе братьев Пресняковых переплетаются судьбы двух великих русских поэтов — Александра Блока и Андрея Белого, а также их жён и Дмитрия Менделеева. Хотя эти события, безусловно, вымышлены, спектакль предлагает свежий взгляд на жизнь гениев, воспринимаемых как «чокнутые», эксцентричные и даже иногда детские фигуры.

Об уникальности постановки

Режиссёр Владимир Агеев, получивший «Золотую маску» за этот спектакль в номинации «Приз зрительских симпатий», создал яркое, зрелищное и в то же время изысканное произведение. Стиль постановки вдохновлён итальянской комедией дель арте, что придаёт спектаклю лёгкость, юмор и театральную утончённость. Это произведение удивительно не только тем, как соединяются личности великих русских творцов, но и тем, как на эксцентричных ситуациях возникает более глубокая, ироничная и порой трогательная правда о гениальности и жизни.

О чём спектакль?

  • Любовь, ревность и гениальность: В центре сюжета — любовный треугольник между Блоком, его будущей женой Любовью Менделеевой и Андреем Белым.
  • Нелепость гениальности: Как нестандартные и порой странные поступки великих людей отражают их необычный взгляд на мир?
  • Фантазия Пресняковых: Пьеса наполнена юмором, сюрреалистическими поворотами и неожиданными метафорами, что поднимает её выше простого анекдота.

Память о Владимире Агеева

Весь спектакль посвящён памяти его создателя, режиссёра Владимира Агеева. Его подход к театру был уникальным, в его интерпретации реальность и вымысел сливались в одном потоке. На сцене в «Пленных духах» гении становятся живыми, смешными и одновременно величественными, что раскрывает истинную глубину их психологии и характеров.

Режиссер
Владимир Агеев
В ролях
Дмитрий Бозин
Ольга Лапшина
Алексей Багдасаров
Григорий Данцигер
Артем Смола

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
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19:00 от 1500 ₽
29 ноября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
20 декабря
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
31 января
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
28 февраля
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
28 марта
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
26 апреля
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00
30 мая
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00

Фотографии

Пленные духи Пленные духи Пленные духи

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