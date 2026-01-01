Спектакль За кулисами кукольного театра

Обучающая программа в музее «Буратино-Пиноккио»

В кукольном театре «Буратино-Пиноккио» состоится уникальная программа, посвященная истории кукольных персонажей Европы и России. Главным проводником в этот мир станет Мудрая Тортила, которая расскажет о различных видах кукольного театра.

Знакомство с кукольным искусством

Во время программы участники смогут освоить основы работы с тростевыми куклами и научатся, как выступать в спектакле театра теней. Ребята получат возможность попробовать себя в роли актера театра марионеток и узнать о появлении знаменитых народных кукольных персонажей в разных странах.

Для кого эта программа?

Программа будет интересна детям, начиная с 6 лет, которые увлечены кукольным искусством и театральными традициями. Продолжительность мероприятия составит 60 минут.

Важные рекомендации

Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы в полной мере насладиться атмосферой театра.