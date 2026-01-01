Спектакль Сергей Минаев. Немного истории

Творческий вечер Сергея Минаева в Киноконцертном театре «Космос»

В Киноконцертном театре «Космос» состоится творческий вечер выдающегося писателя, сценариста и медиа-менеджера Сергея Минаева. В программе — увлекательные рассказы о женщинах, чье влияние на исторические события невозможно переоценить.

Женщинам посвящается

Сергей Минаев обсудит, как любовь подталкивала мужчин к безумным поступкам: от потери королевств до управления ими. Гостям вечера будут представлены истории, в которых женщины меняли династии и даже судьбы целых стран.

Исторические параллели

В этот вечер на сцене «Космоса» вместе с автором «выйдут» великие женщины прошлого и настоящего. Минаев предложит зрителям взглянуть на историю через призму любви и страсти. Он расскажет, как фаворитки управляли королевствами и как одна фраза в адрес beloved могла привести к войне или потере состояния.

Вопрос к аудитории

Вместе с публикой модератор вечера попытается ответить на заявление Бернарда Шоу о том, что «единственный урок из истории заключается в том, что люди не извлекают из нее никаких уроков». Вечер обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим, особенно для тех, кто интересуется неочевидными аспектами истории.