Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

Приглашаем вас на современную интерпретацию известного произведения Леонида Филатова

В этой уникальной постановке Театра кукол вы увидите сказку для взрослых, где ирония и тонкий юмор отражают реалии нашей жизни.

О чем спектакль?

Зрителей ждёт увлекательная встреча с героями настоящей сказки: безрассудным Царём, ненасытным Генералом, советницей-колдуньей Бабой Ягой, Храбрым Молодцем и его верной женой. Все эти персонажи знакомы нам с детства и возвращают в мир старых добрых сказаний, былин и легенд.

Темы и идеи

Спектакль представляет собой шутливую историю о государственных делах, человеческих пороках и вечной борьбе добра и зла. Не обойдется и без любви — важного компонента любой сказки.

Почему стоит посетить?

Эта постановка — не просто театр кукол. Это возможность увидеть знакомые сюжеты в новом свете и насладиться игрой талантливых актеров. Не упустите шанс прикоснуться к культуре и humorously понять современную действительность через призму классической сказки.

Приходите и насладитесь волшебством театра вместе с нами!