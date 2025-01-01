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Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

16+
Режиссер Альберт Зинатуллин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на современную интерпретацию известного произведения Леонида Филатова

В этой уникальной постановке Театра кукол вы увидите сказку для взрослых, где ирония и тонкий юмор отражают реалии нашей жизни.

О чем спектакль?

Зрителей ждёт увлекательная встреча с героями настоящей сказки: безрассудным Царём, ненасытным Генералом, советницей-колдуньей Бабой Ягой, Храбрым Молодцем и его верной женой. Все эти персонажи знакомы нам с детства и возвращают в мир старых добрых сказаний, былин и легенд.

Темы и идеи

Спектакль представляет собой шутливую историю о государственных делах, человеческих пороках и вечной борьбе добра и зла. Не обойдется и без любви — важного компонента любой сказки.

Почему стоит посетить?

Эта постановка — не просто театр кукол. Это возможность увидеть знакомые сюжеты в новом свете и насладиться игрой талантливых актеров. Не упустите шанс прикоснуться к культуре и humorously понять современную действительность через призму классической сказки.

Приходите и насладитесь волшебством театра вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 августа
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

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