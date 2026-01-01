Спектакль Сказочное королевство Андерсена

Интерактивное представление о чудесах Андерсена

В Музее «Буратино-Пиноккио» пройдет интерактивное представление, посвященное сказкам знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Зрителей ждёт встреча с добрым сказочником Оле-Лукойе и отзывчивой Гердой, которые вместе с ребятами отправятся на поиски осколков волшебного зеркала.

Этот спектакль не только развлекает, но и предоставляет возможность задуматься о том, как сделать наш мир лучше и добрее. На протяжении представления участники будут помогать героям выполнять добрые поступки, чтобы спасти сказочное королевство от зла и несправедливости.

Спектакль обещает быть увлекательным, полным приключений и сюрпризов. Зрители не только будут наблюдать за развитием событий, но и станут активными участниками происходящего на сцене.

Рекомендации для зрителей

Рекомендуемый возраст для гостей — от 6 лет. Продолжительность спектакля составит 60 минут, поэтому стоит заранее позаботиться о сменной обуви.

Приходите и вместе с героями создавайте мир, в котором царят добро, любовь и красота!