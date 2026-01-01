Спектакль Бабий бунт в нашем колхозе

Спектакль «Бабий бунт» по М. Шолохову в театре «Русская песня»

В театре «Русская песня» пройдет спектакль по мотивам произведений Михаила Шолохова. На сцене выступят артисты ансамбля «Русская песня» под руководством Н. Бабкиной, балета «Живая планета», ансамбля танца «Русские сезоны» и группы «После 11».

Спектакль повествует о бунте донских женщин в 1920-е годы, когда они борются за равноправие и уважение. Основной конфликт разворачивается вокруг противостояния полов и стремления к мирной жизни на хуторе.

20-е годы прошлого века — это время, когда революционные идеалы проникают даже в самые отдаленные уголки страны. Донские казаки тоже не остаются в стороне — прогрессивные мысли приводят к появлению «баламутки» и мятежницы Насти, борца за равноправие полов.

Под её руководством женщины собираются для бунта, чтобы показать мужчинам, что они тоже люди, имеющие права и заслуживающие уважения. Эта борьба приводит к кардинальным изменениям в спокойной хуторской жизни.

В спектакле «Бабий бунт» проза Шолохова обогащается красочными песенно-танцевальными элементами казачьего фольклора и живописными картинами самобытного уклада хуторской жизни. Блестящая игра актеров позволяет шолоховским персонажам, полным жизненной простоты, ожить на сцене театра.

Семёновна , жена Захара — народная артистка России Ольга Волкова / Наталья Унгард

, комиссарша, председатель женсовета — Валентина Безух Николка , первый гармонист, бригадир в колхозе — Иван Замотаев

, жена председателя — народная артистка России Надежда Бабкина Фома , сын Степана — Юрий Катаев

, сын Степана — Юрий Катаев Дед Щукарь — Александр Варнаев

В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русские сезоны», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».