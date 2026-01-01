Спектакль Сердце Франкенштейна

Жизни за гранью смерти нет – этот постулат стремится оспорить молодой учёный Виктор Франкенштейн. После гибели матери юный доктор одержим единственной целью: найти путь к вечной жизни, воскрешая людей. Он жаждет стать величайшим врачом и обессмертить своё имя, создав лекарство от смерти. Однако гений не предугадал, что каждое его действие влечёт последствия. Поглощённый опасной мечтой, он едва не разрушает свою жизнь и жизнь любимой женщины.
«Сердце Франкенштейна» – это не просто готическая страшилка. Это остросюжетный триллер о ответственности учёного и история любви. Любви, способной создать новую жизнь, и любви, отсутствие которой может жизнь уничтожить.
«Если ставишь высшую цель, будь готов заплатить высшую цену» – вот основной лейтмотив мюзикла. Берегись своих желаний и умей вовремя остановиться в бесконечной гонке за право быть Богом. Жребий уже брошен.
Композитор: Аркадий Укупник
Автор либретто: Карен Кавалерян
Режиссёр-постановщик: Валерий Архипов
Балетмейстер-постановщик: Валерий Архипов
Музыкальный руководитель: Константин Хватынец
Дирижёр: Константин Хватынец
Художник-постановщик: Вячеслав Окунев
Художник по костюмам: Вячеслав Окунев
Художник по свету: Александр Сиваев
Хормейстер: Станислав Майский
Примечание: Мюзикл рекомендуется для зрителей старше 12 лет.