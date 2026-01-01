Спектакль Сердце Франкенштейна

Мюзикл о Франкенштейне

Жизни за гранью смерти нет – этот постулат стремится оспорить молодой учёный Виктор Франкенштейн. После гибели матери юный доктор одержим единственной целью: найти путь к вечной жизни, воскрешая людей. Он жаждет стать величайшим врачом и обессмертить своё имя, создав лекарство от смерти. Однако гений не предугадал, что каждое его действие влечёт последствия. Поглощённый опасной мечтой, он едва не разрушает свою жизнь и жизнь любимой женщины.

«Сердце Франкенштейна» – это не просто готическая страшилка. Это остросюжетный триллер о ответственности учёного и история любви. Любви, способной создать новую жизнь, и любви, отсутствие которой может жизнь уничтожить.

Лейтмотив мюзикла

«Если ставишь высшую цель, будь готов заплатить высшую цену» – вот основной лейтмотив мюзикла. Берегись своих желаний и умей вовремя остановиться в бесконечной гонке за право быть Богом. Жребий уже брошен.

Команда спектакля

Композитор: Аркадий Укупник

Автор либретто: Карен Кавалерян

Режиссёр-постановщик: Валерий Архипов

Балетмейстер-постановщик: Валерий Архипов

Музыкальный руководитель: Константин Хватынец

Дирижёр: Константин Хватынец

Художник-постановщик: Вячеслав Окунев

Художник по костюмам: Вячеслав Окунев

Художник по свету: Александр Сиваев

Хормейстер: Станислав Майский

Примечание: Мюзикл рекомендуется для зрителей старше 12 лет.